Musolino: “Messina commissariata perché non ha approvato il bilancio consuntivo”. La replica di Basile

“Messina è stata commissariata perché non ha approvato il bilancio consuntivo del primo anno di amministrazione Basile. I più attenti ricorderanno che il Sindaco Basile è stato insediato a Messina dal Sindaco di Taormina che lo aveva definito “Il Guardiano dei Conti”, è quanto afferma il senatore Dafne Musolino. “Insomma alla prova dei fatti, l’amministrazione di Messina non è riuscita nemmeno a portare in aula il proprio bilancio consuntivo nei termini imposti dalla legge, altro che Guardiano dei Conti! E adesso cosa succede vi starete chiedendo?”, conclude Musolino.

Basile: “i conti sono in ordine”

“Noi abbiamo i conti in ordine, è la solita storia della regione. Sono solo speculazioni politiche di Dafne Musolino che invito al confronto”, rimarca il sindaco Federico Basile.

