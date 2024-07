Messina: è morto Giovanni Arigò, la Vara 2024 sarà intitolata a lui

StrettoWeb

Tristezza a Messina per la morte di Giovanni Arigò, 42 anni, rimasto ustionato dopo l’esplosione della sua fabbrica di fuochi d’artificio a Bordonaro. L’uomo è deceduto al centro Grandi Ustionati di Genova. Rimaste invece in Sicilia, e in condizioni meno gravi, la madre e la sorella di Giovanni che, secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, erano corse a soccorrerlo subito dopo il tremendo botto.

“Vara 2024 dedicata a Giovanni”

“In accordo con l’assessore Caruso e Minutoli, la Vara di quest’anno sarà intitolata a Giovanni Arigò”. E’ quanto scrive sui social Francesco Forami, leader del gruppo storico Vara e Giganti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.