Paura a Messina per un grave incidente che si è verificato in via La Farina dove è rimasta ferita un’anziana di 83 anni. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata travolta dall’auto e trascinata sull’asfalto.

Sul posto le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’anziana in ospedale per le cure del caso.

