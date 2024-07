StrettoWeb

Tragedia in provincia di Messina dove in un incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, è morto un 42enne. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto in via Milite Ignoto. All’arrivo dei medici del 118 l’uomo era già provo di vita.

Sul posto le forze dell’ordine, le quali stanno indagando sulla dinamica del sinistro.

Foto di repertorio

