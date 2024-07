StrettoWeb

Un pauroso incidente si è verificato in mattinata sull’A18 tra Taormina e Roccalumera in provincia di Messina. In uno scontro tra auto, la cui dinamica deve essere ancora ricostruita, è rimasta gravemente ferita una persona che è stata trasportata in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. Traffico in tilt, si transita solo su una corsia in direzione Messina.

