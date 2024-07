Messina, la denuncia di Gioveni: “tirocinanti Amam ancora senza indennità”

StrettoWeb

“Perché i tirocinanti impiegati a MessinaServizi e ad ATM hanno già percepito da tempo le prime indennità e quelli di Amam no?“. È l’interrogativo che pone il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che evidenzia questa disparitá di trattamento chiedendone i motivi. “Sono stato contattato da alcuni tirocinanti di Amam – spiega Gioveni – i quali legittimamente lamentano questa discriminazione con i loro colleghi di altre aziende”.

“Come si spiega – si chiede il consigliere – che visto che ai soggetti ospitanti è la Messina social city a erogare le somme (e immagino che lo abbia fatto a tutte le aziende) Amam non paghi le spettanze a queste persone? Non voglio assolutamente pensare – conclude Gioveni – che il troppo impegno sul fronte idrico abbia distratto la presidente di Amam a “dimenticare” di riconoscere il legittimo ristoro economico ai tirocinanti, per cui mi auguro che vi adempi subito”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.