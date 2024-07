Messina, gazebo informativo di Fratelli d’Italia: informerà la città su alcune riforme

StrettoWeb

“Si comunica che il giorno 27/07/2024 presso via Palazzo (piazza Angelo) Torre Faro dalle ore 10.00 alle 12.30, si terrà un gazebo informativo di Fratelli d’Italia per portare a conoscenza della Popolazione le riforme attuate e da attuare del Governo. In particolare: Terza Età; 4 Riforme del Governo Meloni, relative a Fisco, Giustizia, Premierato e Autonomia. Si replicherà giorno 03/08/2024 presso la SS114 km11,700 presso parcheggio Lungomare S. Margherita dalle ore 10.00 alle 12.30″.

Così in una nota Fratelli d’Italia Messina informa di questo gazebo in città che renderà conto alla città dello Stretto delle ultime riforme attuate dal Governo Meloni.

