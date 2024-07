StrettoWeb

Gravissimo incidente questa mattina a Sant’Alessio Siculo in provincia di Messina. Un ciclista di 27 anni ha investito con un furgone, riportando gravi ferite. Per lui, dopo l’arrivo di un’ambulanza del 118, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico.

Sul posto le forze dell’ordine che stanno indagando sui motivi del sinistro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.