Sabato di sangue in provincia di Messina dove un uomo di 62 anni, mentre effettuava alcuni lavori, è morto colpito dal disco di un flessibile che gli ha provocato una ferita profondissima al torace. Immediatamente allertati i soccorsi ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per dissanguamento.

Sulla dinamica del grave incidente sono state avviate indagini dalla parte delle forze dell’ordine per capire l’esatta dinamica.

