Messina, l’ennesima beffa ai tirocinanti: “urge chiarezza”

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede assoluta chiarezza sull’ennesima vicenda che sta danneggiando quei tirocinanti che, da circa 2 mesi, svolgono il loro servizio nelle società partecipate del Comune di Messina. “In sostanza – spiega Gioveni – a moltissimi di loro che percepivano l’Assegno di Inclusione l’Inps ha tolto questo sussidio, motivando la decisione per la mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio lavoro dipendente entro 30 giorni”.

“Ma è proprio questo il nodo della questione, perché il tirocinio NON È lavoro dipendente – evidenzia il consigliere – quindi i tirocinanti non avevano affatto l’obbligo della comunicazione. Infatti – chiarisce meglio l’esponente di FdI – la norma sull’ADI stabilisce che “i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, lavoro accessorio, lavoro occasionale non autonomo o libretto di famiglia NON devono essere comunicati”.

“Pertanto – conclude Gioveni – urge la massima chiarezza su questa ennesima grottesca vicenda che colpisce i tirocinanti e, soprattutto, un intervento interlocutorio dell’Amministrazione con l’Inps per la sua definitiva risoluzione”.

