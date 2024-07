Messina: droga nascosta su un soppalco del garage, giovane arrestato

StrettoWeb

Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 19enne della zona, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Graniti e dell’Aliquota Radiomobile che, nell’ambito di un servizio antidroga, hanno notato il giovane aggirarsi nel centro di Sant’Alessio Siculo in atteggiamento sospetto. Fermato e perquisito, il ragazzo, identificato nel 19enne, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi pronte per essere cedute, e uno spinello di marijuana, occultati nelle tasche dei pantaloni.

La successiva perquisizione effettuata presso il domicilio del giovane ha permesso ai Carabinieri di trovare e sequestrare ulteriori 25 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e quasi mezzo chilo di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residuo di stupefacente, vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento, nonché la somma di oltre 3600 euro, ritenuta provento di attività illecita, tutto abilmente occultato in un soppalco del garage. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

