Messina, controlli a tappeto nel weekend: beccati pirati della strada e assuntori di droghe

StrettoWeb

Nell’ultimo week end i Carabinieri delle Compagnie di S. Agata Militello e Mistretta hanno predisposto un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, attuato con l’impiego di diverse pattuglie dislocate su tutto il territorio santagatese, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche, ma anche di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel corso dei controlli, a seguito delle verifiche di autovetture in transito sulle arterie stradali oggetto di pattugliamenti e posti di controllo, i militari dell’Arma hanno accertato diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno deferito – a vario titolo – quattro persone di cui due per guida sotto l’influenza alcolica, accertata a mezzo etilometro, uno per Porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere ed uno per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 4 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovate in possesso di alcune dosi di marijuana e cocaina, detenute per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.