Messina: controlli in autostrada, due auto sequestrate per gravi irregolarità

StrettoWeb

Nel corso dell’operazione della Polizia stradale in autostrada a Messina sono stati 39 i veicoli controllati ed oltre 45 le violazioni accertate di cui 41 elevate a causa del mancato uso della cintura da parte del conducente, del passeggero anteriore e del passeggero posteriore e 3 conducenti sono stati, inoltre, sanzionati per aver trasportato bambini senza utilizzare i sistemi di ritenuta previsti. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro per gravi irregolarità.

Al fine di contrastare tali comportamenti, sensibilizzando al riguardo tutti gli utenti della strada, è stato predisposto, con l’ausilio di personale del Cas, nella giornata di ieri, un dispositivo mirato nella tratta autostradale A/18 Messina-Palermo, all’interno della Area di servizio Divieto Nord, con l’impiego di più pattuglie della Polizia Stradale.

Il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisce un comportamento molto rischioso nella circolazione stradale: se usate correttamente, infatti, esse riducono dell’80% la possibilità di morte o ferite gravi in caso di incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.