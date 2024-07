Messina, Carreri (Sud chiama Nord): “i continui attacchi del PD sull’emergenza idrica sono inqualificabili”

StrettoWeb

“I continui attacchi del PD sull’emergenza idrica sono inqualificabili. Come detto già nei giorni scorsi siamo disponibili al confronto pubblico su questo tema. Accusare questa amministrazione di non essere trasparente nella gestione dell’emergenza significa, questo sì, mistificare la realtà. Questa amministrazione già a febbraio 2024 ha chiesto il primo tavolo tecnico in prefettura. In questi mesi sono state messe in campo tutte le azioni possibili. Abbiamo usato anche i disegnini per spiegarlo al Pd che evidentemente preferisce non capire, perché forse fa più comodo così“. Lo dichiara il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord Nino Carreri.

“È però meschino infondere nella popolazione preoccupazioni gettando ombre sul nostro operato o affermando che la situazione è più grave. Ricordiamo sempre che sul tema si è svolta una seduta straordinaria del consiglio comunale e in quella sede abbiamo illustrato tutte le iniziative messe in campo e quelle in corso e guarda caso coincidevano con i punti della mozione presentata dal PD tanto che lo stesso presidente del consiglio aveva chiesto il ritiro della mozione perché superata dalla relazione di azienda e amministrazione. Un tavolo tecnico permanente del PD su crisi idrica riporterebbe l’acqua in quei distretti in sofferenza? Beh se così proceda pure… Noi alle chiacchiere preferiamo l’azione. E ogni giorno stiamo lavorando per dare risposte volte a mitigare la crisi idrica. Il tavolo di oggi con il Prefetto è un ulteriore riprova che questa amministrazione non sta lasciando nulla al caso o di intentato, anche portare sul tavolo del Prefetto una questione che in realtà toccava porre alla Regione”, conclude Carreri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.