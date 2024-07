Messina, il caos continua: “giallo” ritiro, post rimosso. E i tifosi sono al limite della sopportazione

StrettoWeb

Mettiamola così: in un momento normale, o semi-normale, la vicenda sarebbe scivolata via senza troppa importanza. Ma oggi, in questo preciso momento, tra confusione, incertezza, riservatezza, mezze notizie e tempo che scorre, anche un post sul ritiro prima pubblicato e poi cancellato diventa un “giallo”. Il riferimento è alla nota social del Messina della serata di ieri. “Dal 22 luglio al 9 agosto, i ragazzi agli ordini di mister Modica svolgeranno gli allenamenti presso lo stadio Comunale, con pernottamento sempre a Zafferana Etnea. La sede del ritiro è stata scelta da mister Modica, avendola trovata idonea per la preparazione estiva”.

Tutto chiaro. Forse. Anzi, diciamo di “no”. Perché poco dopo il post è stato cancellato. Scomparso. E ora non si vede. Perché è stato cancellato? Come scritto su, in una situazione del genere, giustamente i tifosi si interrogano. E la loro pazienza, già a dura prova da tempo, ha raggiunto il limite. Sia chiaro: la sede e le date possono pure essere confermate oggi stesso, domani, anche perché i tempi ci sono tutti, ma a quali condizioni?

I calciatori in rosa restano pochissimi, neanche per un calcetto in spiaggia. Mister Modica e il nuovo DS Pavone – secondo quanto affermato qualche giorno fa dal club – stanno lavorando, ma per i tifosi le notizie sono poche e frammentarie. E, al netto delle critiche di questi anni, stavolta davvero Sciotto non è più benvoluto. Lo striscione di qualche notte fa è eloquente e le richieste di andare via sono continuate nonostante le dimissioni del Presidente dall’ospedale. La trattativa di cessione resta in piedi, ma è già tardi.

