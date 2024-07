Messina, atti vandalici e furti a Villa Dante

StrettoWeb

Villa Dante a Messina è stata nuovamente colpita da atti vandalici e furti. Intrusi hanno rubato all’interno degli armadietti nella zona della piscina, proseguendo una serie di attacchi che hanno già danneggiato l’arena e il centro anziani nei mesi scorsi.

La Messina Social City ribadisce il proprio “impegno a tutelare Villa Dante come bene comune. Garantiremo che rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti, lavorando incessantemente per prevenire ulteriori atti vandalici e proteggere questo prezioso spazio della comunità”.

