Il “menestrello” Angelo Branduardi fa tappa in Calabria | INFO

Proseguono gli appuntamenti in musica del Festival Exit. Deviazione in Arte e Musica nella città di Corigliano-Rossano. Il prossimo 27 luglio è la volta di Angelo Branduardi, tra i cantautori più famosi e longevi del panorama musicale nazionale. Il grande artista salirà sul palco di Quadrato Compagna insieme al polistrumentista Fabio Valdemarin, ormai suo compagno di viaggio da molti anni, con il concerto in acustica “Confessioni di un malandrino“.

Branduardi presenta una versione inedita, più intima, dei suoi brani più celebri. L’esibizione si basa sulla combinazione violino e chitarra di Angelo e la “piccola orchestra” di Fabio che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmoniche. Non mancheranno i brani più celebri, quello del periodo più classico raccolti in “Futuro antico”, ma anche le composizioni più rare, meno eseguite, ma mai dimenticate.

Info e Ticket:

TicketOne: https://rb.gy/76beay

DyTicket: https://tinyurl.com/y4frrfu5

presso@pianob.eu



