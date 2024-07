Meloni esalta Corey Comperatore, l’americano di origini calabresi ucciso al comizio di Trump: “morto da eroe”

StrettoWeb

Giorgia Meloni ha voluto ricordare sui social, con un profondo messaggio, Corey Comperatore, l’italoamericano di origini calabresi ucciso negli Usa durante il comizio di Donald Trump, quest’ultimo colpito all’orecchio da un attentatore poi ucciso. “Corey Comperatore aveva appena compiuto 50 anni, era un ex capo dei vigili del fuoco, un italoamericano di origini calabresi. È morto da eroe, facendo da scudo alla moglie e alla figlia, frapponendosi tra loro e i proiettili fatti esplodere dall’attentatore che ha sparato durante il comizio di Donald Trump in Pennsylvania”, si legge nel post del Presidente del Consiglio.

“Corey ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei suoi cari, d’istinto, senza pensarci un attimo. Un gesto d’amore e di altruismo estremo al quale non si può che rendere onore. A tutti i suoi familiari, rinnovo le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace, Corey”.

