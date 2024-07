La maternità surrogata è reato universale: ok al Senato, colpevoli anche coloro che la fanno all’estero

StrettoWeb

La commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla proposta di legge di Fratelli d’Italia che rende la maternità surrogata reato universale, cioè punibile in base alla legge italiana anche se vi si ricorre all’estero. La commissione ha concluso l’esame degli emendamenti e dato mandato alla relatrice, Susanna Campione di FdI, a riferire in Aula. A favore la maggioranza, l’opposizione ha votato no.

Il testo resta quello già approvato dalla Camera in prima lettura a fine luglio dello scorso anno: è stato respinto martedì l’emendamento della Lega che prevedeva una ulteriore stretta, innalzando le sanzioni alla reclusione fino a 10 anni e alla multa fino a 2 milioni, e che aveva parere contrario del governo.

