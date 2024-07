Anche Massimo Ripepi ricorda Gaetano Gebbia: “per me molto più di un allenatore”

StrettoWeb

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio, da Reggio Calabria, per Gaetano Gebbia, scomparso ieri. Dopo i vari messaggi non solo dallo Stretto, ma anche da grandi personaggi come Manu Ginobili ed Ettore Messina, sono arrivati quelli della politica reggina: Falcomatà, Latella e ora Massimo Ripepi. “Con profondo dolore e tristezza, ho appreso della scomparsa del grande coach Gaetano Gebbia, figura storica della Viola Basket Reggio Calabria e indimenticabile educatore di giovani cestisti. Perdo un amico e un maestro di vita”, scrive il Consigliere in una nota stampa.

“Gaetano Gebbia è stato molto più di un allenatore per me: è stato una guida che mi ha formato non solo come giocatore di basket, ma anche come persona. Sebbene non fosse il mio allenatore diretto, ho avuto l’onore di conoscerlo come coordinatore delle attività degli allenatori delle giovanili della Viola Basket, che sono stati i miei allenatori. Fin dai primi allenamenti, Gaetano ha saputo instillare in me e nei miei compagni non solo le tecniche del gioco, ma soprattutto i valori della dedizione, del rispetto e della perseveranza”.

“Ricordo con affetto i suoi insegnamenti, le sue parole di incoraggiamento e i momenti difficili affrontati insieme sul campo. Anche dopo aver lasciato la carriera giovanile, il nostro rapporto è rimasto forte e continuo. Ho avuto modo di avere a che fare con lui anche dopo la giovinezza per motivi professionali e ho potuto constatare la sua solita saggezza nel gestire le situazioni”.

Ginobili e il Giudice Viola

“L’ultima volta che l’ho visto è stato quando è venuto a Reggio Calabria Manu Ginobili, il campione che lui stesso aveva scoperto in Argentina, giocatore della Viola e stella dell’NBA americana. È stato proprio Gaetano ad organizzare l’evento, ma come era solito fare è rimasto defilato e mai in vista. Ricordo anche il bellissimo rapporto che Gaetano Gebbia aveva con l’indimenticabile Presidente della Viola, il Giudice Peppino Viola. Un legame basato su reciproco rispetto e stima che ha contribuito a creare una squadra straordinaria e un ambiente di crescita unico”.

L’impegno con la Lumaka

“La sua ultima missione sportiva è stata quella di allenare i giovani della Lumaka Basket di Reggio Calabria, sempre con la stessa passione e voglia di raggiungere gli obiettivi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La comunità sportiva e quella cittadina devono molto a Gaetano Gebbia per il suo instancabile impegno nel formare non solo atleti, ma persone migliori. In questo momento di dolore, il mio pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il cammino di questo grandissimo uomo. Gaetano, il tuo spirito, la tua passione e il tuo insegnamento continueranno a vivere in tutti noi. Grazie di tutto, coach”.

