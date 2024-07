Masella: torna la Borsa di Studio “Vincenzo Luca Romeo”, per ricordare il 32enne scomparso 12 anni fa

StrettoWeb

L’associazione Vincenzo Luca Romeo in collaborazione con l’I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni, patrocinato gratuitamente dal Comune di Montebello Jonico ha organizzato la V edizione della Borsa di Studio intitolata a “Vincenzo Luca Romeo”. Questa iniziativa consolidatasi nel tempo, ha avuto luogo il 5 luglio 2024, alle 19, presso la piazzetta “Antonino Alati” Masella, il suo scopo è ricordare e far vivere Vincenzo, scomparso 12 anni fa per un melanoma, a soli 32 anni.

La comunità, unita ogni anno nel suo nome, vive dei momenti di unione e condivisione grazie alla partecipazione di tutti i montebellesi.

Dopo i saluti iniziali della presidente di Vin.Ce.Ro è intervenuta la dirigente dell’Ic Montebello-Motta San Giovanni, Margherita Sergi, la quale ha spiegato il regolamento che ha portato alla scelta dei tre lodevoli vincitori: Foti Arianna Benedetta, Guarnaccia Gabriele Annunziato, Sicoli Domenico, complimentandosi con loro per l’impegno profuso nello studio, il senso di responsabilità e l’attenzione all’altro. A seguire è stato consegnato l’attestato di merito agli alunni uscenti con votazione 10: Falco Asia, Fallara Matteo, Macheda Maria, Romeo Giovanna, Verduci Vincenzo, Foti Orazio, Gioffrè Massimo Ottavio, Potarniche Bianca Stefania, Metastofoli Francesco.

È intervenuto poi il primo cittadino del comune di Montebello Jonico, Maria Foti, che ha elogiato l’operato dell’associazione nel territorio montebellese. La presidente della Proloco Montebellum, Romina Palamara, si è congratulata con i ragazzi incoraggiandoli a dare sempre il loro meglio, anche all’interno del loro territorio. Presenti per questo evento alcune associazioni del territorio: “I fossatesi nel mondo” e “Arghiropulos”.

I vari interventi sono stati scanditi dai brani musicali, soprattutto del genere pop, eseguiti dall’orchestra del suddetto Istituto Comprensivo e guidati dagli insegnanti Mario Cuppari e Antonio Calabrò. Con la partecipazione dei ragazzi uscenti e ora neo diplomati Nina Maria Cuzzucoli e Cosimo Pellicanò. Non poteva mancare il commosso ricordo della presidente dell’associazione, Maria Carmela Romeo, del fratello, amico di tutti, che 12 anni fa, per un melanoma, il destino ha portato via dagli occhi, ma non dal cuore.

La stessa ringrazia tutti coloro che ogni anno si impegnano al fine di realizzare questa iniziativa, primi fra tutti i soci dell’Associazione.

Il piccolo borgo, inoltre, accoglie, una mostra di foto d’epoca ricercate nel paese, nata dal concorso fotografico indetto, ogni anno nel mese di settembre, e un’altra che racconta il nostro territorio, curata da Giuseppina Sapone.

L’intervento di Don Zampaglione

Don Giovanni Zampaglione, il parroco di Masella e Montebello, impossibilitato a partecipare a causa di una frattura all’emipiatto tibiale esterno destro, alle prese con la riabilitazione, ha voluto ringraziare l’Associazione “Vincenzo Luca Romeo” per l’organizzazione. Ha inviato, altresì, un saluto al signor sindaco di Montebello, all’amministrazione comunale e a tutti i presenti. Il sacerdote ha voluto sottolineare l’importanza di questi momenti, che permettono alla comunità di Masella e dintorni, di ritrovarsi per un motivo importante: l’assegnazione delle borse di studio. Egli ha augurato, inoltre, ai genitori di essere presenti nella vita dei loro figli, e ai figli l’inizio di uno straordinario viaggio ricco di successi, soddisfazioni e nuove opportunità. Don Zampaglione ha concluso con un pensiero per il caro Vincenzo, che dal Paradiso ove si trova, preghi per tutti noi, affinché possiamo essere una comunità capace di vivere bene i nostri rapporti e volerci bene. E soprattutto che possa aiutare i ragazzi ad essere protagonisti di una società migliore e diversa.

