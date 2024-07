Mare sporco a Saline, bagnanti esasperati: “chi riversa ogni giorno questo schifo?” | FOTO

StrettoWeb

Un gruppo di cittadini di Saline Joniche lamenta da diversi giorni il ripetuto “fenomeno” che interessa la costa ionica reggina in quanto lungo il litorale sono ormai giorni che puntualmente al mattino verso le ore 12 e nel pomeriggio intorno alle ore 17, un liquido schiumoso impedisce ai bagnati di usufruire del mare.

Purtroppo tali eventi ripetuti, non solo pregiudicano la balneazione ai residenti e non, ma mettono anche a serio rischio l’incolumità degli stessi, più piccoli o fragili. I cittadini auspicano che gli addetti ai lavori, amministrazione comunale o forze dell’ordine, pongano una soluzione una fine a questa triste vicenda che deturpa le nostre bellezze naturali e non è per nulla un buon biglietto da visita ai pochi turisti e visitatori stupefatti del “fenomeno” inspiegabile.

“Se vi sono responsabilità sarebbe il caso che si facesse luce su chi riversa in mare sostanze ed impedisce il godimento di un bene comune, a maggior ragione in questo periodo dell’anno. La segnalazione è nell’interesse di tutti, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti, diversamente spontaneamente si provvederà a mettere a conoscenza le competenti autorità giudiziarie per acclarare eventuali responsabilità sotto tutti i profili di legge” affermano esasperati i cittadini.

