Campagna di Atm Messina “Il nostro Amore in continuo Movimento” in vista del Pride dello Stretto 2024. Il messaggio è un invito rivolto a tutti a rispettare l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’origine, l’età, la religione e le abilità di ogni singola persona in ogni contesto sociale.

“Lo slogan che abbiamo scelto oltre che in lingua italiana è riprodotto sui manifesti in tutte le lingue del mondo”, affermano da Atm Messina.

