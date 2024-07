SS106, mancano le risorse? “Da Sibari a Catanzaro verso l’emarginazione”

StrettoWeb

Il riammodernamento della ss106 potrebbe essere rischio, almeno per il tratto che collega la Sibaritide a Catanzaro. Su un’ipotetica insufficienza di risorse ha parlato l’OdV “Basta vittime sulla ss106″, trovando pieno appoggio nella figura di Franz Caruso, sindaco di Cosenza. “Per il tratto Corigliano Rossano-Sibari e Crotone-Catanzaro” – spiega Caruso -, la previsione dei costi è di almeno 4 mld. La non disponibilità di tale finanziamento sarà la causa per cui si rinvia sine die la realizzazione dell’opera inerente i suddetti lotti”.

La Calabria verso uno stato di irreversibile marginalità

“Il mancato adeguato finanziamento per questa importante e strategica opera è una ulteriore prova di quanto il presidente della Regione si ponga in maniera subalterna verso un Governo nazionale che ha fatto finora dell’ assenza di un minimo di attenzione verso la Calabria il suo profilo identitario”.

“Tutto ciò, oltretutto, avviene dopo che l’attuale Governo ha cancellato dal bilancio dello Stato circa 10 mld di euro che il Governo presieduto da Giuseppe Conte e con ministro Paola De Michele aveva stanziato per la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria“.

“Occhiuto farebbe bene oltre che vacuamente agitare il mancato finanziamento dei livelli di prestazioni essenziali sui servizi primari per l’attuazione di una legge che va solo abrogata, perché fa dell’Italia uno spezzatino, a rivendicare prima di tutto le risorse necessarie a colmare il gap infrastrutturale tra la Calabria ed il resto del Paese. Permanente l’attuale situazione nel rapporto tra Calabria e Governo nazionale più che il riconoscimento della autonomia si va prefigurando una condizione di irreversibile marginalità e depauperamento dei nostri territori”.

