Mamma si lancia dal tetto con in braccio il figlio di 6 anni

Una donna si è lanciata dal tetto di un condominio di cinque piani, con in braccio in figlio di sei anni. Entrambi sono morti. E’ successo a Rimini, in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto la Squadra Mobile di Rimini e il commissario capo Marco Masia. Non vi sarebbero dubbi sull’intento suicida delle donna, perché la polizia ha trovato un biglietto scritto da lei.

