Maltempo a Cosenza, il Festival delle Invasioni si sposta al chiuso | INFO

StrettoWeb

A causa delle condizioni meteo avverse si comunica che il concerto di Moses e Marina Rei previsto in Piazza Duomo per oggi, lunedì 22 luglio, alle ore 22.00, si terrà all’interno del Cinema Teatro A. Tieri. Lo spettacolo teatrale “Via del Popolo”, di e con Saverio La Ruina, andrà in scena, alle ore 21.00, all’interno del Cinema Teatro A. Tieri.

La presentazione del libro “Testimoni di Coraggio” si terrà, alle ore 18.30, nella libreria Juna di Cosenza. Rinviato, invece, Invasioni di Sport: si svolgerà giovedì 25 luglio, a partire dalle 9.30. Annullato il Dj Set in Villa Vecchia. L’accesso al Cinema Teatro A. Tieri è gratuito fino ad esaurimento posti.

Un festival, partito il 19 luglio, che continuerà a invadere il centro storico e l’intera città di Cosenza fino al 27 luglio, con eventi culturali, musicali e teatrali, attività legate allo sport, al benessere e tanto altro ancora. Alle 18.30 Invasioni di parole, con la presentazione del libro “Testimoni di Coraggio” di Daniela Valente, autrice di libri per bambini e direttore editoriale della casa editrice Coccole Books, che quest’anno ha celebrato vent’anni di attività.

Appuntamento alla libreria Juna su Corso Mazzini: sarà Maria Giovanna Rullo a intervistare l’autrice che racconta, attraverso diciotto brevi biografie, il fenomeno mafioso e la sua lenta trasformazione.

Un libro che si rivolge ai giovani e non solo: “parleremo – dichiara Daniela Valente – del peso delle parole, ricorderemo il coraggio di uomini e donne che hanno cambiato la storia, ma che non dobbiamo chiamare eroi”. Alle 21.00, all’interno del Cinema Teatro Tieri, Saverio La Ruina porterà in scena “Via del Popolo”, produzione Scena Verticale. Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità, è anche una riflessione sul tempo, il tempo che corre ma che non dobbiamo rincorrere, piuttosto trascorrere.

Subito dopo, a partire dalle 22.00, sul palco del Cinema Teatro Tieri salirà l’artista sardo Simone Concas, in arte Moses. Vincitore di Italia’s Got Talent, porta la sua musica in giro per il mondo per divulgare un messaggio di speranza e felicità. Un’altra protagonista della serata sarà Marina Rei, una delle artiste più complete e poliedriche della musica italiana. L’intro è affidata a Mariasilvia Greco. Tutti gli eventi di Invasioni sono gratuiti. L’accesso al Cinema Teatro A. Tieri è gratuito fino ad esaurimento posti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.