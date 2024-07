Il lungomare di Catanzaro si rifà il look con il nuovo impianto di illuminazione

StrettoWeb

Il Lungomare di Catanzaro si rifà il look: appuntamento a mezzanotte, con un nuovo impianto di illuminazione che andrà ad illuminare la suggestiva cornice marina. A darne notizia è il Comune del capoluogo: “sono state ultimate – si legge nella nota – le opere per il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica del lungomare che diventerà ancora più bello e sicuro, grazie all’intervento commissionato dal Comune del capoluogo calabrese a City Green Light, Esco vicentina e primo operatore privato di illuminazione pubblica in Italia”.

“I nuovi 53 punti luce, più piccoli e armoniosi rispetto a quelli stradali – riporta ancora la nota – sono stati installati all’interno delle aiuole nell’area compresa tra Via del Mare e la foce del Corace nel quartiere Lido”. Inizia dunque una nuova era per la città: fino ad oggi, infatti, il lungomare di Catanzaro è sempre stato illuminato soltanto con i corpi illuminanti stradali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.