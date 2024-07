“Lorica Lake”, la gara adrenalinica in acque libere torna al lago Arvo

StrettoWeb

Lorica Lake non è solo una manifestazione sportiva. Dal 6 al 7 luglio prossimi, sabato e domenica, torna la più bella gara d’Italia in acque libere. Ancora una volta, Aqa Cosenza è lieta di annunciare la prossima edizione della rassegna Lorica Lake, che rientra nel progetto “Da zero a 1400”. Questo evento unico vedrà atleti di tutte le età sfidarsi in gare di nuoto in acque libere sulla distanza di 1 km, 3 km e 5 km.

La manifestazione, che si svolge in un contesto naturale mozzafiato a quasi 1400 metri di altitudine, è un perfetto connubio tra sport e turismo, offrendo non solo competizioni avvincenti, ma anche momenti di intrattenimento e socializzazione.

Le gare da 1 km e 3 km e 5 km saranno seguite da attività ricreative e musicali, con omaggi e riconoscimenti per i partecipanti. Le medaglie, come accaduto lo scorso anno, saranno realizzate con materiali eco-compatibili, a testimonianza dell’impegno dell’evento nella salvaguardia dell’ambiente.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Parco Nazionale della Sila, e gode del patrocinio della Provincia di Cosenza e del Comune di San Giovanni in Fiore, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e il Coni.

“Invitiamo tutti gli appassionati di nuoto, gli sportivi e i curiosi a partecipare a questa festa dello sport e della natura. Per maggiori informazioni e iscrizioni, visitate il nostro sito web o contattateci direttamente”, l’annuncio del presidente Francesco Manna. Sport, natura, bellezza dei luoghi ed una sana competizione tra le meraviglie di Calabria. Anche questo è Lorica Lake.

E poi, la novità: l’associazione nuoto si associa a Beerstream, con il laboratorio specifico della birra come alimento nello sport a cura di un Beer Taster (biologo/nutrizionista). Il workshop sarà gratuito e solo divulgativo ma certamente tanto partecipato.

