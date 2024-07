Locri, Cutrona (Forza Italia): “solidarietà all’Avvocato Vumbaca per l’atto intimidatorio”

StrettoWeb

“Piena condanna per l’atto intimidatorio perpetrato nei confronti dell’Avvocato Pino Vumbaca, noto professionista della locride e stimato politico. A lui e alla sua famiglia va il mio personale incoraggiamento”. Questo il commento di Marco Cutrona, consigliere comunale di Locri e vice coordinatore Giovani di Forza Italia.

Come è noto l’auto dell’ex sindaco di San Giovanni di Gerace è stata distrutta dalle fiamme a seguito di un incendio di natura quasi certamente dolosa, su cui continuano le indagini delle forze dell’ordine. Il mezzo era parcheggiato nei pressi del lungomare di Marina di Gioiosa Jonica, vicino all’abitazione dell’ex Sindaco del comune della Vallata del Torbido.

“Atti come questo – sottolineano il consigliere comunale di Locri – messi a segno contro chi si occupa in prima persona della comunità sono espressione di inciviltà. Chi usa la violenza per intimidire va fermato e condannato senza attenuanti di nessun genere. Siamo certi che l’Avvocato Vumbaca non si farà intimorire e proseguirà la sua attività professionale e politica, con maggiore determinazione”.

Conclude Cutrona ricordando che “la comunità non deve abituarsi a questi atti criminale o tanto meno rassegnarsi. Occorre reagire con solidarietà ma soprattutto indignarsi perche’ i colpevoli vanno perseguiti e puniti. I giovani non possono rassegnarsi a questo e altri atti intimidatori che mettono in discussione l’operato di professionisti ed amministratori locali”.

