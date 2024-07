Lega Calabria: il partito saluta Saccomanno e guarda al futuro

StrettoWeb

Nella serata di ieri i dirigenti del partito, Franco Recupero, Agostino Grande, Nicola Barreca, Mino De Pinto, Raffaele Riga, Leo Battaglia, Roy Biasi, Nicola Daniele, Peppe Folino e Franco Gemoli, si sono riuniti per salutare e ringraziare il Commissario uscente della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, per l’importante lavoro svolto fino ad oggi.

Autonomia Differenziata

Tra i vari temi discussi durante l’incontro, l’autonomia differenziata è stata al centro dell’attenzione. Sebbene questa legge sia vista con scetticismo da molti calabresi, i dirigenti hanno sottolineato come, se ben implementata, possa rappresentare un’opportunità per valorizzare le potenzialità della Calabria, come il turismo, l’agricoltura e il ricco patrimonio culturale e umano.

Riassetto del Partito in Calabria

Si è evidenziato il lavoro svolto dal Commissario uscente Saccomanno, che ha trasformato il partito, partendo dal solo logo, in una presenza strutturata e radicata in tutte le province della regione.

Unità del Partito

Un altro tema chiave è stata l’importanza dell’unità tra dirigenti e militanti, essenziale per affrontare le prossime sfide elettorali. Si è detto della necessità di coinvolgere gli esponenti di partito eletti nei vari enti, militanti e sostenitori a rilanciare l’azione politica ed amministrativa, portando risultati concreti nei territori, per guadagnarsi la fiducia e il voto dei calabresi.

Congresso Regionale

Durante l’incontro, si è discusso anche dell’imminente congresso regionale, puntando a una linea unitaria nella scelta del nuovo segretario regionale. È stato sottolineato che, secondo lo statuto della Lega Calabria, pochi militanti possiedono le caratteristiche necessarie per essere candidati alla carica di Segretario Regionale e che gli esponenti eletti in enti locali e territoriali dello Stato per statuto sono incompatibili con cariche interne di partito.

Rinnovo della fiducia al Segretario Federale Matteo Salvini

Infine, si è rinnovata all’unanimità la fiducia al segretario federale Matteo Salvini, riconosciuto come unico leader della Lega in grado di guidare il partito in un clima elettorale sfavorevole. Salvini, anche nella veste di Ministro delle Infrastrutture, è stato lodato come miglior ministro dell’attuale Governo, capace di portare risultati concreti e visibili da tutti gli italiani.

Al termine della riunione, dopo i saluti a Giacomo Francesco Saccomanno, i partecipanti si sono dati appuntamento per oggi pomeriggio presso la sede regionale, dove accoglieranno il nuovo Commissario della Lega Calabria, l’onorevole Rossano Sasso, e il nuovo assessore regionale, dott.ssa Caterina Capponi.

