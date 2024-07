La stroncatura di Reggio Calabria fa impazzire Rai Uno: che grande show in mondovisione da Villa Genoese Zerbi! FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Straordinaria vetrina televisiva oggi per Reggio Calabria, protagonista assoluta su Rai Uno su “Camper”, il programma condotto da Marcello Masi sulle eccellenze enogastronomiche del Paese. In collegamento con il Lungomare “più bello d’Italia”, nel meraviglioso contesto di Villa Genoese Zerbi, la nota giornalista enogastronomica Monica Caradonna ha illustrato le peculiarità del food reggino con la collaborazione della giornalista Giovanna Pizzi, coordinatrice del collegamento nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Rai e la Regione Calabria.

“Amo la Calabria, amo Reggio e il paniere del cibo calabrese, un po’ perchè a questa terra sono legata per ragioni familiari, un po’ perchè come fai a non amare tanto splendore, a non valorizzare il bergamotto di Reggio Calabria, l’olio extravergine d’oliva. Oggi durante la diretta televisiva abbiamo l’apoteosi dei sapori, dai prodotti locali, dal bergamotto alla frutta esotica. La Calabria è un produttore importante di frutta esotica e noi abbiamo il dovere di raccontarla” ha commentato Caradonna subito dopo l’ultimo collegamento ai microfoni di StrettoWeb.

Il grande amore di Monica Caradonna per Reggio Calabria

Durante i collegamenti è stata preparata una stroncatura in diretta e sono stati valorizzati tutti i prodotti tipici del paniere enogastronomico reggino: il bergamotto di Reggio Calabria, l’olio extravergine d’oliva, il Mango di Catona, l’Annona, il Kiwi della piana di Gioia Tauro, le arance di San Giuseppe, le piparelle di Villa San Giovanni, il torrone di Bagnara, il gelato artigianale reggino, il greco di Bianco.

A margine dell’evento, abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti tra cui Valeria Ileana Siciliano di Koramare ha detto che: “il bergamotto è il grande protagonista di questo collegamento con la Rai. Il bergamotto oltre che in cucina ha diversi usi, lo vediamo anche come base dei principali profumi, come olio essenziale. Il bergamotto va sfruttato a 360 gradi perchè è il frutto della salute. Spero venga conosciuto all’Estero e come bergamotto di Reggio Calabria anche per la sua unicità“.

Il pregio dei prodotti tipici reggini su Rai Uno, le parole di Valeria Ileana Siciliano (Koramare)

Francesco Cordopatri della nota azienda Agricola Villa Cordopatri: “oggi portiamo su Rai Uno i prodotti della piana di Gioia Tauro quindi olivo, kiwi ed agrumi più qualche ortaggio particolare come le nostre zucchine centenarie. Si tratta di un ortaggio molto radicato nella tradizione che stiamo cercando di valorizzare perchè riteniamo che ci siano prodotti ancora sconosciuti nella nostra tradizione gastronomica“.

Le eccellenze di Reggio Calabria su Rai Uno: intervista a Francesco Cordopatri

Giulia Alberti dell’azienda Agricola Francesca De Leo Alberti ha detto: “ci sono tanti prodotti del nostro territorio dalla costa ionica alla costa tirrenica. Il primo è il bergamotto, il nostro agrume per eccellenza, l’olio, le zucchine spinose. Tante aziende che fanno qualità, c’è tanto lavoro da fare. La Regione Calabria aiuta le aziende a promuovere sia il territorio che il prodotto“.

Intervista a Giulia Alberti dell'azienda Agricola Francesca De Leo Alberti

