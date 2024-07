La piparella di Villa San Giovanni grande protagonista del G7: adesso la conoscono in tutto il mondo

StrettoWeb

Villa San Giovanni non ha avuto solo il merito di ospitare la base logistico-operativa del G7 2024 sul Commercio e di farsi apprezzare per gli affacci mozzafiato sullo Stretto, ma anche quello di far conoscere una specialità locale a tutta la Delegazione dei Paesi ospiti: la piparella. Il dolce tipico della cittadina della provincia di Reggio Calabria, infatti, offerto a più riprese nel corso delle varie fasi di degustazione organizzate nel corso della due giorni, ha attirato la curiosità soprattutto delle delegazioni di oltre Europa.

È bastato dunque il giusto mix di farina, zucchero, miele e mandorle prodotto da una nota pasticceria del posto per fare impazzire gli ospiti internazionali della Calabria. Il tradizionale dolce, storicamente prodotto solo nell’area dello Stretto, è stato pure inserito dalla Regione Calabria nel cadeau di arrivederci consegnato a ciascun Ministro dei Paesi membri del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA) ed ai rappresentanti degli altri Stati eccezionalmente presenti per l’occasione (Australia, Brasile, India, Kenya, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Turchia, Vietnam), contenente una serie di prodotti tipici calabresi, tutti prettamente prodotti nel nostro territorio.

Questo dettaglio magari farà anche sorridere un po’, ma è bello sapere che a migliaia di chilometri di distanza da queste latitudini adesso sanno anche cosa sia la piparella.

