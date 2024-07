Kevin Costner a Catanzaro: “i politici americani pensano solo alle loro poltrone”

StrettoWeb

Glissa sulle domande politiche, è dispiaciuto dell’accoglienza tiepida nelle sale americane del suo Horizon, ma fa anche capire che è un vero cowboy, uno che va diritto per la sua strada, uno che non segue le mode. Così stamani un rilassato Kevin Costner a Catanzaro, al Magna Graecia Film Festival 2024, incontra la stampa per parlare principalmente di Horizon – An American Saga, già fuori concorso al Festival di Cannes 77 e dal 4 luglio in sala con Warner la prima delle due parti, mentre la seconda, che doveva arrivare il 15 agosto, è stata fatta slittare. Intanto la politica.

“Innanzitutto – esordisce Costner che si guarda bene dal citare Donald Trump e Kamala Harris evocati nella domanda – intendo andare a votare per esercitare quel diritto per cui moltissime persone hanno combattuto. I politici Usa – aggiunge – dovrebbero preoccuparsi di far migliorare la nostra vita, non la loro. Credo sia importante che non si preoccupino solo di rimanere in carica per il resto della propria vita“.

