Jaan Roose e la ricostruzione dell’attraversata con il Ponte sullo Stretto a fare da sfondo

StrettoWeb

Jaan Rose che attraversa lo Stretto, da un pilone all’altro, con il Ponte a fare da sfondo. Non è realtà, ovviamente. Magari non ancora. Chissà un domani. “In questa mia sovrapposizione Photoshop si vede l’atleta Red Bull appena partito dal pilone calabro (altezza 430 m) che inizia la discesa verso il pilone siculo (altezza 230 m). Il ponte è la mia versione SkletchUp per Google Earth dipinta di blu. Niente di più romantico”.

Questo virgolettato, che accompagna l’immagine in evidenza, è una ricostruzione virtuale – con Photoshop – da parte della pagina social Strait of Messina Bridge. Si vede il Ponte sullo Stretto e l’atleta Red Bull sospeso nell’aria, in quella che è una riproposizione della reale impresa di qualche giorno fa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.