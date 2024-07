Strage in Israele, razzo di Hezbollah su campo da calcio: 10 morti tra cui tanti bambini

StrettoWeb

Sono 10 i morti e 34 i feriti, 17 dei quali in condizioni critiche, nel raid di Hezbollah che ha colpito un campo da calcio nel villaggio di Majdal Shams, sulle alture del Golan, in Israele. Lo riferiscono i servizi di soccorso israeliani, citati da Ynet, secondo cui tra le vittime ci sono anche bambini.

Idf: “Hezbollah dietro all’attacco a Majdal Shams”

“C’è Hezbollah dietro al lancio di un razzo che ha colpito il campo di calcio di Majdal Shams e ha causato molte vittime civili, tra cui bambini, questa sera”. E’ quanto sostengono le Forze di difesa israeliane, che, “a seguito delle valutazioni effettuate nell’Idf e dell’intelligence a nostra disposizione”, affermano che “il lancio di razzi a Majdal Shams è stato effettuato dal gruppo terroristico Hezbollah”.

“Superata la linea rossa”

“Non c’è dubbio che Hezbollah abbia superato tutte le linee rosse, siamo di fronte a una guerra totale”, ha detto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz a Channel 12, riferendo di aver parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu dopo l’attacco a Majdal Shams.

Netanyahu rientra dagli Usa

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in seguito all’attacco contro Majdal Shams costato la vita a dieci persone, ha anticipato di qualche ora il rientro dagli Stati Uniti dove si trova ancora in visita. Lo riferisce su X Barak Ravid, giornalista di Axios, secondo cui Netanyahu ripartirà alle 19.30 ora americana, l’1.30 in Italia. Il premier, ha fatto sapere il suo ufficio, subito dopo l’attacco è stato impegnato in consultazioni sulla sicurezza.

“Il nemico deve essere sconfitto”

Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir: “dall’8 ottobre dico che il nemico deve essere sconfitto. Invito il primo ministro a convocare immediatamente il gabinetto: guerra al nord adesso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.