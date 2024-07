Intimidazione nel cosentino: ignoti sfregiano l’auto del sindaco

StrettoWeb

Ancora un atto intimidatorio nei confronti delle locali amministrazioni della regione Calabria: l’ultimo episodio è accaduto a Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza, dove l’auto del Primo Cittadino Francesco Rumanò è stata sfregiata da ignoti. A darne notizia è lo stesso sindaco che lancia un messaggio sui social: “chi pensa che arrecando danni alla mia automobile possa intimorire in qualche modo il sottoscritto si sbaglia proprio di grosso”.

“Non so quanto questo clima di incomprensibile divisione che c’è nel paese abbia potuto influenzare chi ha compiuto questo ignobile gesto. Colgo l’occasione per invitare TUTTI ad assumere atteggiamenti più rispettosi e pacifici nell’interesse del benessere collettivo. Questo continuo botta e risposta tra “fazioni” sicuramente non porta a niente di buono”.

“Sforziamoci TUTTI ad accogliere le differenze di pensiero con educazione e rispetto, solo così riusciremo a creare un clima di pacifica armonia nel paese, pur restando su posizione e vedute differenti. P.S. stamattina sono andato a sporgere giusta denuncia presso la caserma dei carabinieri” – conclude Rumanò.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.