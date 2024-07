Incidente Aeroporto Reggio Calabria, sindacato dei Vigili del Fuoco: “paghiamo prezzo troppo alto, politica sorda alle nostre esigenze”

StrettoWeb

“A soli sei giorni dal drammatico incidente nelle campagne in provincia di Matera che ha visto vittime Giuseppe e Nicola, morti nel tentativo estremo di mettere al sicuro una famiglia in pericolo, nel pomeriggio di ieri solo un caso, o meglio la divina Provvidenza, ha fatto sì che la lunga lista dei pompieri morti nell’esercizio del loro dovere non si sia ulteriormente allungata”. Lo afferma in una nota la FP CGIL.

“Un elicottero Erickson 64 della flotta aerea A.I.B. dei vigili del fuoco rientrato presso l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, per fare rifornimento di carburante dopo lunghe ore di attività su un incendio boschivo, si ribalta sulla pista e subito le fiamme avvolgono il velivolo. I due piloti intrappolati dentro. Un frammento del rotore viene scagliato a centinaia di metri di distanza e colpisce un mezzo antincendio aeroportuale Dragon dei VVF parcheggiato dentro l’autorimessa finendo all’interno dell’abitacolo che per fortuna in quel momento era vuoto. L’immediato e professionale intervento dei Vigili del Fuoco del turno B in servizio presso la sede Aeroportuale, mette in salvo i due piloti ed in sicurezza tutta la zona, scongiurando il drammatico epilogo”.

“La FP CGIL esprime piena solidarietà e riconoscenza per i Vigili del fuoco tutti, sempre più soli nello scenario politico in termini di tutele, garanzie ed organici ma su cui si è pronti, a livello politico, ad accendere i riflettori solo all’indomani di incidenti che li vedono loro malgrado vittime protagoniste”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.