Inchiesta Ducale, il commissario della Lega Saccomanno: “a Cardia nessuna notifica giudiziaria”

“Reggio Calabria è messa veramente male, ma dobbiamo essere sempre attenti e dare la possibilità a tutti di poter dimostrare la propria estraneità alle eventuali contestazioni che vengono avanzate giudiziariamente”. Lo dichiarano Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria, e Franco Recupero, Segretario Provinciale di Reggio Calabria.

“Interpellato, il Consigliere Comunale Mario Cardia ha confermato di non aver ricevuto nessun atto giudiziario e, quindi, di essere all’oscuro di quanto si legge nei giornali. Si prende atto di tale dichiarazione e non si può non evidenziare che, ancora una volta, la stampa annuncia quello che dovrebbero prima sapere e conoscere i soggetti interessati. Ma, a parte ciò, se quanto affermato dovesse essere confermato appare più che evidente che bisogna, da una parte avere fiducia nella giustizia ed augurare un pronto chiarimento, ma dall’altra assumere una posizione netta con immediata sospensione. Questa è la linea del partito già utilizzata nel passato”.

