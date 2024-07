Incendio nel Tirreno Cosentino: a fuoco i mezzi per la raccolta rifiuti

StrettoWeb

Alcuni mezzi in disuso di proprietà comunale, già utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sono stati distrutti da un incendio a Santa Domenica Talao in provincia di Cosenza. Le fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti, si sono sviluppate a tarda notte nella zona industriale del paese dove la società Mia srl, che ha in affidamento il servizio per conto di diversi comuni dell’alto Tirreno cosentino, ha il proprio centro di raccolta e smaltimento dei rifiuti su un terreno dato in gestione dal Comune.

I mezzi interessati dal rogo, due Fiat Iveco in totale stato di abbandono, erano parcheggiati su un terreno adiacente al sito di stoccaggio e smistamento del materiale. Per lo spegnimento delle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che sono riusciti a spegnere le fiamme impedendo che si propagassero ai vicini cumuli di rifiuti di materiale vario.

Nell’area, inoltre, sono presenti altri insediamenti produttivi, tra i quali un deposito di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scalea, che hanno avviato indagini per fare luce sull’accaduto non escludendo, al momento, nessuna ipotesi sulla natura del rogo.

