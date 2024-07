Incendio al Nuez Pool & Party, la direzione: “grazie a tutti, rimaniamo aperti e vi aspettiamo”

StrettoWeb

“In relazione all’incendio occorso in data odierna, già riportato da alcune testate giornalistiche cittadine, la Direzione del Nuez Pool & Party, al fine di rassicurare la clientela e fare chiarezza rispetto all’accaduto, comunica che, per ragioni ancora in fase di accertamento, il detto incendio è divampato in uno spazio attiguo al locale, esclusivamente deputato a deposito di attrezzature tecniche. Benché l’increscioso evento abbia danneggiato i beni ivi riposti, grazie al pronto intervento dello staff e dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato rapidamente domato e non ha interessato gli spazi aperti al pubblico e fruibili dai clienti”. E’ quanto afferma in una nota la Direzione del Nuez Pool & Party.

“Per tale ragione le attività del Nuez Pool & Party proseguiranno regolarmente per allietare le giornate estive di chi da anni ci preferisce. La direzione coglie l’occasione per ringraziare i Vigli del Fuoco intervenuti per l’efficienza e la celerità dimostrata. Vi aspettiamo nei prossimi giorni a Salice-Catona alla Via Passo di Reggio”.

