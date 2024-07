Incendio alla discarica di Mazzarrà, De Luca (M5S): “urge un presidio costante dell’Esercito”

StrettoWeb

Il deputato Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, ha inviato una lettera al Prefetto di Messina, Cosima Di Stani e al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a seguito dell’ultimo incendio della scorsa notte verificatosi alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. “In questa missiva ho chiesto al Prefetto Di Stani di valutare se attivare un presidio militare costante da parte dell’Esercito per controllare quest’area, al fine di prevenire nuovi incendi che, si presume, possano avere una natura dolosa. Questi continui episodi espongono a gravissimi rischi sanitari gli abitanti della zona e non solo, compromettendo così le poche azioni volte alla mitigazione del rischio poste in essere”, spiega Antonio De Luca.

Sempre sulla questione relativa alla discarica di Mazzarrà, il deputato messinese nei giorni scorsi aveva presentato come primo firmatario una interrogazione al Presidente della Regione Renato Schifani e all’Assessore per l’Energia e i Servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, chiedendo di bonificare e mettere in sicurezza questo sito che sorge in contrada Zuppà.

