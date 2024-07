Il Procuratore Bombardieri lascia Reggio Calabria: promosso a Torino

StrettoWeb

Giovanni Bombardieri è il nuovo procuratore della repubblica di Torino. Proprio questa sera, infatti, il Plenum del Csm ha ratificato all’unanimità, con un solo astenuto, la nomina del 61enne reggino di Riace, che da sei anni è a capo dell’ufficio giudiziario inquirente di Reggio Calabria nel quale ha mantenuto anche l’importantissima delega alle indagini di mafia (Dda) che in riva allo Stretto significa ‘ndrangheta, su cui ha coordinato una serie di operazioni e inchieste di altissimo valore.

Prima di Reggio Calabria, aveva lavorato due anni a Catanzaro come procuratore aggiunto per altri sei anni, e prima ancora a Roma come sostituto procuratore della Dda capitolina, dopo aver iniziato la sua carriera a Locri da giudice negli anni ’90. Il suo arrivo a Torino è strategico proprio per intensificare il contrasto alla criminalità organizzata nel capoluogo piemontese.

