Il giovane reggino Antonio Lagonigro decolla tra i big: sarà il nuovo portiere della Pistoiese

Il giovane portiere di Reggio Calabria, Antonio Lagonigro, è stato ingaggiato dall’ambiziosa Pistoiese. Appena 18enne, ha fatto una scelta professionale importante: dopo due stagioni brillanti nei campionati giovanili (ha giocato in Primavera con la Reggina due anni fa e con il Frosinone quest’anno), ha scelto di gettarsi subito nella mischia del calcio vero, quello dei grandi.

A sceglierlo per l’ambizioso progetto della Pistoiese è stato Massimo Taibi, che di portieri qualcosina se ne intende e che ha sempre creduto in lui sin dai tempi della Reggina. Da Frosinone le referenze hanno confermato le grandi doti tecniche del ragazzo e il suo virtuoso approccio mentale, così il Ds l’ha ingaggiato rispondendo all’esigenza dell’allenatore Domenico Giacomarro che ha chiesto un Under per la porta. Giacomarro ha già vinto tre volte la serie D sancendo il miracolo di Paganese, Picerno e Altamura, sempre in D ha vinto i playoff con il Vittoria e ha allenato tante volte anche in serie C. Nei Dilettanti ha sempre utilizzato l’Under in porta.

La scelta di Lagonigro, quindi, è quella di potersi giocare le sue chance da portiere titolare in una squadra molto ambiziosa che vuole ottenere la promozione immediata in serie C e che crede molto nelle sue qualità. A Frosinone, dove ha lasciato un ricordo splendido, lo avrebbero voluto tenere per proseguire il percorso di crescita all’interno del club: è stato aggregato a lungo anche in prima squadra in serie A, ma avrebbe avuto molta difficoltà a trovare spazio da titolare nel club Ciociaro che ha preso Vivarini per vincere la serie B.

Il giovane reggino, così, ritrova Taibi a Pistoia per un progetto di grande prospettiva.

