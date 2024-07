Happy Dog’s Kennel: in Calabria una nuova pensione per gli amici a 4 zampe

StrettoWeb

Un’idea bella ed importante, a salvaguardia dei nostri amici pelosi che, soprattutto d’estate, sono vittime di abbandoni coatti. Questa è l’idea alla base della pensione Happy Dog’s Kennel, nuova attività di Cassano all’Ionio, dove gli animali vengono coccolati ed accuditi mentre i padroni sono via. All’inaugurazione il sindaco Giovanni Papasso che si è complimentato con la dottoressa Francesca Scardino, ideatrice del progetto.

“In questi giorni – dichiara il sindaco – sono stato, insieme all’assessore Elisa Fasanella, anche all’apertura di un’altra attività creata appositamente per i nostri piccoli pelosetti. L’abbandono dei cani e dei gatti in estate è un tema molto importante è da sensibilizzare, ecco perché questa informazione che vi do mi sta molto a cuore. La dottoressa Francesca ha inaugurato questa pensione per cani e gatti proprio per evitare che chi parta in vacanza non sappia dove lasciare il suo animale domestico. In generale l’attività è anche un parco divertimenti, e ci si occupa anche di addestramento e asilo per cani. Complimenti a lei, alla sua famiglia e in bocca al lupo per tutto!”.

