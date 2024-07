StrettoWeb

Grave incidente stradale sulla Messina – Palermo nei pressi dello svincolo di Brolo dove un suv, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, uno è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 ed i mezzi del pronto intervento autostradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.