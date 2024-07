Governance Poll, Varì: “gran bel risultato Occhiuto, orgogliosi di lui”

StrettoWeb

“Essere quarto con il 60% di gradimento nella classifica governance poll 2024, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per ‘Il Sole 24 Ore’, è un gran bel risultato. Siamo orgogliosi di avere un presidente come Roberto Occhiuto che da quasi tre anni sta portando avanti in modo egregio un grande progetto di riscatto e di valorizzazione della nostra Regione“. Lo afferma in una nota Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.

“Non era mai successo prima che un governatore della Calabria avesse a livello nazionale e internazionale questo peso e questa autorevolezza. Fino a qualche anno fa eravamo il fanalino di coda, ora finalmente la Calabria viene percepita non solo come una terra con dei problemi ma principalmente come un luogo con grandi opportunità e soprattutto dalle grandi potenzialità”, conclude Varì.

