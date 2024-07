Governance Poll, Princi: “orgogliosa del gradimento del presidente Occhiuto”

StrettoWeb

“Continua a mantenere il suo gradimento nella posizione alta della classifica Governance Poll 2024 de Il Sole 24 Ore il presidente Occhiuto: il quarto posto con il 60% di voti dimostra che i calabresi hanno capito benissimo che governare una Regione come la Calabria, soprattutto con una eredità pesante, è veramente difficile ma, dopo circa tre anni di governo, continuano ad apprezzarlo e a credere in lui e a dargli fiducia”. Così Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria.

“Sono sicura che sarà più facile continuare a governare sapendo che la Calabria crede nel lavoro che si sta portando avanti. Sono orgogliosi i calabresi di vedere finalmente il nome di un presidente calabrese vicino in classifica a quello dei presidenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Per me è stato un onore lavorare al suo fianco e con la sua squadra. Sono orgogliosa del successo di un presidente che rappresenta al meglio la Calabria nell’opinione pubblica locale e nazionale. Sono orgogliosi i calabresi. Avanti così presidente Occhiuto”, conclude Princi.

