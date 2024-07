Governance Poll, Arruzzolo: “bene Occhiuto, impegno paga sempre”

StrettoWeb

“Il gradimento del governatore Roberto Occhiuto dal giorno della sua elezione è costantemente cresciuto: cosa assai rara e mai accaduta in Calabria. Un chiaro riconoscimento alla sua azione di governo e a quella della coalizione di centrodestra“. Lo afferma in una nota Giovanni Arruzzolo, deputato calabrese di Forza Italia.

“I calabresi hanno nel tempo imparato a conoscerlo, rendendosi conto che tutte le iniziative poste in essere dall’insediamento ad oggi hanno come unico scopo quello di migliorare la Regione e la qualità di vita della popolazione. Il percorso chiaramente non è facile, i risultati in alcuni casi non sono immediati, ma l’impegno alla fine paga sempre. Ed è davvero bello vedere la Calabria alla ribalta e il suo presidente nelle prime posizioni tra i governatori più stimati d’Italia”, conclude Arruzzolo.

