Governance Poll, Calabrese: “il lavoro di Occhiuto convince per la sua volontà di cambiare il passo”

“Il lavoro e la serietà ripagano sempre. Questa è la conferma del cambio di passo che questa Regione sta facendo con Roberto Occhiuto che ha sempre dimostrato con determinazione e tenacia di voler risollevare la nostra Regione”. Interviene così Giovanni Calabrese, assessore al lavoro alla notizia dei risultati di Governance Poll 2024, che vedono il governatore regionale calabrese Roberto Occhiuto al quarto posto nella classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per ”Il Sole 24 Ore”.

“Sono fiero di far parte di questo Governo perché alla guida di una Regione così complessa quanto bella e ricca di potenzialità, abbiamo una coalizione di centro destra con un uomo, un amministratore che, con la squadra di governo regionale, lavora quotidianamente accanto ai calabresi rispondendo in prima linea sulle tante criticità da affrontare; i calabresi, e non solo, lo apprezzano per la sua schiettezza e fermezza. Un risultato che ci inorgoglisce vedendo anche gli ultimi risultati elettorali che hanno premiato il centro destra e come dice il nostro premier Giorgia Meloni: “Il declino non è un destino, ma è sempre una scelta che si può essere ribaltare” e Occhiuto, sostenuto con convinzione e determinazione da Fratelli d’Italia, lo ha fatto. Ha scelto sin dall’inizio, cambiando, con l’atteggiamento e le azioni, le sorti di una Regione che qualche anno fa registrava tutti i parametri negativi in ogni settore e che oggi vede la Calabria crescere e cambiare”, evidenzia Calabrese.

“Il governatore Occhiuto, con il suo modus operandi e competenza, ha portato la nostra Calabria ad essere considerata una Regione che può dire la sua, acquisendo consapevolezza delle proprie peculiarità, dei mezzi a disposizione e sta trainando i calabresi a rialzare la testa e amare di più la propria Regione. Con Occhiuto siamo rappresentati in Italia e ascoltati da un Governo che sta lavorando con concretezza per il nostro Mezzogiorno, investendo risorse importanti e, nel Mediterraneo, anche grazie alla imminente rielezione a presidente della Commissione Intermediterranea, si è presenti in prima linea a difesa dei grandi temi che riguardano lo sviluppo delle regioni mediterranee. La coalizione di centro destra deve essere orgogliosa di lavorare accanto al Governatore e questo apprezzamento nei confronti del Presidente è monito per continuare a far sempre meglio, adottando quella linea politica riformatrice che vedrà sempre più la nostra Calabria competitiva, diversa e propositiva“, rimarca Calabrese. “Con il governo regionale guidato da Roberto Occhiuto, in totale sinergia con il Governo nazionale di Giorgia Meloni, con la Calabria rappresentata dal sottosegretario Wanda Ferro, continueremo a portare importanti e tangibili risultati”, conclude Calabrese.

