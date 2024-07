Giusi Princi si insedia a Bruxelles, domani il primo incontro con Ursula von der Leyen: “farò il massimo per la mia Calabria”

StrettoWeb

Giusi Princi si è insediata oggi al Parlamento europeo di Bruxelles, dove ha effettuato tutte le operazioni preliminari ai lavori che accompagneranno la legislatura. L’eurodeputato reggino ha iniziato i confronti sulle nomine delle commissioni all’interno del gruppo del Partito Popolare Europeo, quello del centrodestra moderato, il più numeroso nel parlamento europeo.

Giusi Princi, reggina, eletta con 86.340 voti di preferenza nel collegio dell’Italia meridionale nella lista di Forza Italia, è apparsa molto emozionata con la grande consapevolezza data dalla responsabilità dell’incarico su cui i suoi elettori hanno importanti aspettative. “So di essere nel luogo nel quale si governano i processi decisionali che impatteranno in Calabria, in Italia, nel resto d’Europa con riverberi negli equilibri mondiali“, confida ai microfoni di StrettoWeb, ribadendo il senso di grande responsabilità che prova “nel rappresentare al meglio gli interessi della nostra terra“.

Domani pomeriggio Giusi Princi parteciperà alla prima commissione del PPE con Ursula von der Leyen, per cui sono in corso le trattative affinché possa essere confermata alla presidenza della Commissione UE senza sorprese nel voto dell’Eurocamera di Strasburgo in programma il 18 o il 19 luglio. E da oggi nei tavoli più importanti d’Europa c’è anche un esponente di Reggio Calabria.

